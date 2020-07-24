Комфортные условия для дачников создадут в пострадавшем от наводнения Тулуне

24 Июль 2020 2020-07-24T06:46:38+03:00

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В 2019 году, когда Тулун уходил под воду, многие люди лишились не только жилья, но и дачных участков. В частности, два садоводства, «Шахтер» и «Крутой Яр», были полностью затоплены. По поручению главы Приангарья в Тулуне создано два новых садоводческих товарищества. Одно на 369 участков, второе - на 167.

На совещании по вопросам развития инженерной инфраструктуры новых садоводств, исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что для дачников будут созданы максимально комфортные условия.

Сейчас в садоводствах активно идет работа по благоустройству территорий. Но есть ряд задач требующих оперативных решений. Через социальные сети садоводы обратились к руководителю области с просьбой помочь им ускорить процесс подключения СНТ к электросетям.

– Решения по данной ситуации уже найдены. Ведется работа с электросетевой компанией по оптимизации подключений. Получен положительный ответ. Профильное министерство держит вопрос на контроле. Люди смогут подать заявки на подключение с наименьшими затратами, – подчеркнул Игорь Кобзев.

В обращении через соцсети садоводы также рассказали, что у них есть вопросы по формированию дорожной инфраструктуры и работе автобусных маршрутов. Глава Приангарья поручил министерству жилищной политики, энергетики и транспорта региона во взаимодействии с администрацией Тулуна решить вопрос по организации автобусного сообщения с новыми садоводствами в ближайшее время.

– Необходимо на месте решить вопрос и с ремонтом, а также укладкой дорожного полотна в садоводствах. Важно учесть все нюансы в процессе развития инфраструктуры СНТ, – подчеркнул Игорь Кобзев.

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