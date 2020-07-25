Шестиклассник из Бурятии, который спас на пожаре четверых детей, получил награду

25 Июль 2020 2020-07-25T18:37:32+03:00

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"Помогите", - кричала в горящем доме женщина. Как спасти четверых детей, если выход отрезан, горит веранда, да и крыша тоже занялась. Ребятишки - мал-мала меньше, а помочь некому. Помог ей мальчишка, проезжавший мимо на велосипеде. Не побоявшись огня, 12-летний Лубсан Цыбиков кинулся к дому, помог вытащить и и отвел подальше от огня. Младшему – два годика, старшему – девять. Их мать с еще одним ребенком сама выбралась через окно.

Вернувшись в родной Хоринск от бабушки, Лубсан рассказал, как горел дом, как всей деревней тушили огонь и разбирали завалы. Но о том, как он сам помогал людям, мама узнала, когда позвонили из пожарной части.

- Приехал домой в село Хоринск и рассказывает: «Такой страшный пожар был, мать спасала своих детей через окно», и ни слова о том, что помогал им! - рассказывала КП-Иркутск мама школьника Марина Цыбикова. - А на следующий день мне стали звонить из пожарной части, школы, администрации и в голос поздравлять: «Ваш сын - герой!» Я, как все узнала, разволновалась. Это же очень опасно, а если бы начался ветер и раздул огонь?! Хорошо, что все обошлось. Тем не менее, я горжусь сыном, он совершил героический подвиг.

И вот юного героя решено отметить.

"Юный герой вместе с родителями приглашен в следственное управление, где в торжественной обстановке руководитель вручил ему благодарность Следственного комитета Российской Федерации, а также памятные наручные часы. Вячеслав Сухоруков отметил, что во время пожара Лубсан действовал не как ребенок, а как взрослый мужчина – профессионал, который, не растерявшись, оказал помощь попавшим в беду людям быстро и правильно", - сообщает пресс-служба СК РФ по Бурятии.

Мальчику пообещали помочь, если по окончании школы он решит стать следователем и захочет поступить в учебные заведения СК. .

Дом сгорел дотла. Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС по Бурятии.

ИСТОЧНИК KP.RU