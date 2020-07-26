2020-07-26T17:37:45+03:00
Звезды

Суперзвезда Сергей Зверев учится танцевать ехор на Аршане

Шоумен уже неделю отдыхает на курорте в Бурятии
Анна ПОПОВА
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Суперзвезда Сергей Зверев учится танцевать ехор на Аршане. Фото: пресс-служба Тункинского районаСуперзвезда Сергей Зверев учится танцевать ехор на Аршане. Фото: пресс-служба Тункинского района
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Уже почти неделя прошла с тех пор, как суперзвезда и шоумен Сергей Зверев отправился на отдых в санаторий Аршан в Тункинском районе Бурятии. Он уже оценил красоту местной природы, а теперь проникается бурятскими традициями. В сети появилось видео, на котором видно, как Сергей учится танцевать ехор в гостинице в компании местного ансамбля народной песни в национальных костюмах.

Суперзвезда Сергей Зверев учится танцевать ехор на Аршане. Видео: пресс-служба Тункинского района.Предоставлено "КП"

"Я знаю, что везде ехор танцуют по-разному, но у вас хороший", - поделился впечатлениями шоумен после завершения танца.

Напомним, недавно суперзвезда провел прямой эфир в своем Инстаграме, где рассказал, что на Аршане его часто атакуют поклонницы, желающие сделать селфи с королем гламура. Также он поделился своими кулинарными предпочтениями и посоветовал всем хоть раз в жизни подняться на пик Любви.

ИСТОЧНИК KP.RU

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