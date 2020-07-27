27 Июль 2020 2020-07-27T05:25:54+03:00

Еще три пациента умерли от коронавируса в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Еще три человека умерли из-за коронавируса в Иркутской области, об этом сообщает оперативный штаб региона утром 27 июля. Таким образом, общее число скончавшихся от опасной инфекции в нашей области - 117 человек. Также 71 пациент с диагнозом коронавирус умер за время пандемии от других болезней.

Тем временем, общее число случаев заражения COVID-19 в Приангарье достигло 12975. В том числе за последние сутки в регионе зафиксировано 162 новых заболевших. В больницах на сегодняшний день остаются 976 пациентов с коронавирусом, из них 62 человека переносят болезнь в тяжелой форме. Дома лечатся 2768 зараженных.

Побороли инфекцию в Приангарье 9046 человек, из них за последние сутки - 78 пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU