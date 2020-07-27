Роспотребнадзор назвал опасные для купания места на Байкале

27 Июль 2020 2020-07-27T06:36:48+03:00

Проверку на качество не прошла вода в трех точках в Ольхонском районе

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Лето, жара, туристы и местные жители с удовольствием отдыхают на Байкале. Только вот купаться на озере можно не везде. Роспотребнадзор провел проверку качества воды, и оказалось, что в трех точках в Ольхонском районе лучше в нее не заходить.

- Залив Мухор, местность "Бурлог", бухта Куркутская - вода не соответствовала требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим показателям, - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области. - Купание в водоеме может являться фактором риска для здоровья населения.

Специалисты проверяют разные водоемы Приангарья, всего точек исследования - 61. Это места, где летом обычно массово отдыхают, загорают и купаются местные жители и приезжие.

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ИСТОЧНИК KP.RU