2020-07-27T06:36:48+03:00
Общество

Роспотребнадзор назвал опасные для купания места на Байкале

Проверку на качество не прошла вода в трех точках в Ольхонском районе
Любовь АРБАТСКАЯ
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Роспотребнадзор назвал опасные для купания места на БайкалеРоспотребнадзор назвал опасные для купания места на БайкалеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Лето, жара, туристы и местные жители с удовольствием отдыхают на Байкале. Только вот купаться на озере можно не везде. Роспотребнадзор провел проверку качества воды, и оказалось, что в трех точках в Ольхонском районе лучше в нее не заходить.

- Залив Мухор, местность "Бурлог", бухта Куркутская - вода не соответствовала требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим показателям, - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области. - Купание в водоеме может являться фактором риска для здоровья населения.

Специалисты проверяют разные водоемы Приангарья, всего точек исследования - 61. Это места, где летом обычно массово отдыхают, загорают и купаются местные жители и приезжие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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