Авиасообщение Иркутска с Киренском станет доступнее

27 Июль 2020 2020-07-27T12:56:19+03:00

С 2021 года стоимость авиабилетов снизится до пяти тысяч рублей

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Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев по итогам рабочей поездки в Киренский район заявил, что авиаперелеты по маршруту Иркутск-Киренск-Иркутск будут субсидироваться из областного бюджета.

В настоящее время билет в одну сторону стоит порядка 9000 рублей. Местные жители и представители муниципалитета в течение нескольких лет обращались к региональным властям с просьбой снизить стоимость авиаперевозок для населения.

– Проблема существует не первый год, - отметил Игорь Кобзев. – Сейчас мы приступили к ее решению. С 1 января планируем начать субсидирование, чтобы жители Киренского района могли летать в Иркутск и обратно по приемлемой цене. Стоимость билета должна снизиться до 5000 рублей.

Глава региона подчеркнул, что этот вопрос нужно решать комплексно, учитывая мнения людей, авиаперевозчика, муниципальных властей. В Правительстве Иркутской области по поручению Игоря Кобзева создана рабочая группа, которая до 13 сентября должна разработать механизм решения проблемы.

Как сообщила Ольга Золоторева, заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта региона, предварительно планируется субсидировать чуть более 300 авиарейсов в год. Размер субсидии составит около 80 млн рублей.

Игорь Кобзев также поручил министерству жилищной политики, энергетики и транспорта продолжить работу по включению реконструкции аэропортового комплекса в Киренске в федеральный Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, привлечь средства федерального бюджета к реализации этого проекта.

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