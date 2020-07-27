2020-07-27T12:56:19+03:00
Общество

Авиасообщение Иркутска с Киренском станет доступнее

С 2021 года стоимость авиабилетов снизится до пяти тысяч рублей
Дарья АМУРСКАЯ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.
Изменить размер текста:

Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев по итогам рабочей поездки в Киренский район заявил, что авиаперелеты по маршруту Иркутск-Киренск-Иркутск будут субсидироваться из областного бюджета.

В настоящее время билет в одну сторону стоит порядка 9000 рублей. Местные жители и представители муниципалитета в течение нескольких лет обращались к региональным властям с просьбой снизить стоимость авиаперевозок для населения.

– Проблема существует не первый год, - отметил Игорь Кобзев. – Сейчас мы приступили к ее решению. С 1 января планируем начать субсидирование, чтобы жители Киренского района могли летать в Иркутск и обратно по приемлемой цене. Стоимость билета должна снизиться до 5000 рублей.

Глава региона подчеркнул, что этот вопрос нужно решать комплексно, учитывая мнения людей, авиаперевозчика, муниципальных властей. В Правительстве Иркутской области по поручению Игоря Кобзева создана рабочая группа, которая до 13 сентября должна разработать механизм решения проблемы.

Как сообщила Ольга Золоторева, заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта региона, предварительно планируется субсидировать чуть более 300 авиарейсов в год. Размер субсидии составит около 80 млн рублей.

Игорь Кобзев также поручил министерству жилищной политики, энергетики и транспорта продолжить работу по включению реконструкции аэропортового комплекса в Киренске в федеральный Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, привлечь средства федерального бюджета к реализации этого проекта.

Редакцией, издателем и распространителем информационных материалов является ООО Агентство «Комсомольская правда - Байкал» в соответствии с лицензионным договором № 14-45 от 09.01.2020 г.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Убийство 17-летней давности раскрыли в Иркутской области
Ребенок не пострадал в крупном ДТП в Усольском районе благодаря детскому креслу
Липовые кредиты оформлял банкир в Иркутске
Авиасообщение Иркутска с Киренском станет доступнее
Более 20 нарушителей, которые объезжают пробки по обочине, поймали иркутские инспекторы ГИБДД
По следам мамонтов пройдет четвертая экспедиция «Комсомолки»
Сарайский пляж на Ольхоне готов принимать гостей
Роспотребнадзор назвал опасные для купания места на Байкале
Директор агентства недвижимости из Ангарска похитила у клиентов 16 миллионов
Еще три пациента умерли от коронавируса в Иркутской области
Еще 162 жителя Иркутской области заразились коронавирусом
Движение по Ушаковскому мосту в Иркутске откроют 27 июля
Суперзвезда Сергей Зверев учится танцевать ехор на Аршане
Коммунальную аварию в Черемховском районе устранили спустя сутки
Более 10 нелегалов вычислили во время рейда в Иркутском районе
Еще один человек умер от коронавируса в Иркутской области
Ливневые дожди и сильный ветер ожидаются в Иркутской области 26 июля
Отключение горячей воды в Иркутске 27 июля: адреса, даты
Шестиклассник из Бурятии, который спас на пожаре четверых детей, получил награду