2020-07-27T14:09:59+03:00
Происшествия

Ребенок не пострадал в крупном ДТП в Усольском районе благодаря детскому креслу

На трассе столкнулись КамАЗ и Тойота Чайзер
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Ребенок не пострадал в крупном ДТП в Усольском районе благодаря детскому креслу. Фото: ГУ МВД России по Иркутской областиРебенок не пострадал в крупном ДТП в Усольском районе благодаря детскому креслу. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области
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Крупная авария произошла днем, 27 июля в Усольском районе. На участке автодороги, ведущей от федеральной трассы Р-255 «Сибирь» к поселку Тайтурка, 60-летний водитель КамАЗа, выезжая со второстепенной дороги на главную, на перекрестке не уступил дорогу Тойоте Чайзер, и врезался в нее.

- В аварии пострадал 28-летний водитель легковушки, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - С различными травмами его доставили в городскую больницу. Кроме того, в автомобиле находилась несовершеннолетняя девочка, которая благодаря детскому удерживающему устройству не пострадала.

Сейчас во всех причинах ДТП разбираются полицейские. Инспекторы ГИБДД еще раз советуют всем автомобилистам Приангарья быть внимательными за рулем как на городских улицах, так и на трассах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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