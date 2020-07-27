Убийство 17-летней давности раскрыли в Иркутской области
В Заларинском районе, спустя 17 лет раскрыли убийство 27-летней жительницы поселка Тыреть, с которой расправились в конце декабря 2003 года. Преступником оказался ее знакомый, которого нашли лишь в июне 2020 года. На его след удалось выйти благодаря тому, что следователи, которые расследуют преступления прошлых лет, вновь допросили свидетелей убийства.
На допросе 37-летний задержанный мужчина не стал отрицать свою вину и подробно рассказал о событиях того дня в декабре 2003-го. Оказалось, что он задушил свою знакомую, присыпал тело погибшей снегом и скрылся. К слову, тело женщины нашли лишь спустя 7 лет.
- Уголовное дело по статье «Убийство» с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Вскоре будет вынесен приговор.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сибиряк убил любовницу, и год писал сообщения в соцсетях от ее имени (Подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU