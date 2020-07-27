Убийство 17-летней давности раскрыли в Иркутской области

27 Июль 2020 2020-07-27T14:35:22+03:00

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В Заларинском районе, спустя 17 лет раскрыли убийство 27-летней жительницы поселка Тыреть, с которой расправились в конце декабря 2003 года. Преступником оказался ее знакомый, которого нашли лишь в июне 2020 года. На его след удалось выйти благодаря тому, что следователи, которые расследуют преступления прошлых лет, вновь допросили свидетелей убийства.

На допросе 37-летний задержанный мужчина не стал отрицать свою вину и подробно рассказал о событиях того дня в декабре 2003-го. Оказалось, что он задушил свою знакомую, присыпал тело погибшей снегом и скрылся. К слову, тело женщины нашли лишь спустя 7 лет.

- Уголовное дело по статье «Убийство» с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Вскоре будет вынесен приговор.

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ИСТОЧНИК KP.RU