Сибиряк убил любовницу, и год писал сообщения в соцсетях от ее имени

Сколько веревочке ни виться, все тайное становится явным, наказание неотвратимо… Эта простая истина, знакомая каждому с детства, пожалуй главный девиз следователей, которые занимаются расследованием преступлений, совершенных 5, 10, а то и более 20 лет назад. А ведь многие из нас представляют работу СК, основываясь на детективных телесериалах, где главный герой порой за одну серию выстраивает всю цепочку убийства, добывает показания всех свидетелей, выходит на след убийцы, задерживает его и добивается признательных показаний. Однако порой для расследования любого преступления могут потребоваться годы. Накануне Дня сотрудника органов следствия РФ, иркутские следователи рассказали о самых интересных делах, истинный ход событий в которых раскрылся лишь спустя десятилетия

- Чтобы достать с полок уголовные дела, которые по каким-либо причинам были приостановлены в разные годы, в августе 2019 года в Иркутске создали отделение по расследованию преступлений прошлых лет, - рассказывает «КП»-«Иркутск» заместитель руководителя третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области Александр Миронов. – Почему они вообще приостанавливаются? Причин этому много. Например, так и не удалось установить преступника. Либо узнали кто он, но тот скрылся и находится в розыске. Конечно, мы и раньше изучали старые материалы. Приходилось совмещать со свежими расследованиями. Но теперь, с созданием отдела, на это можно бросить больше сил.

КАК СПУСТЯ 16 ЛЕТ НАЙТИ ОБВИНЯЕМОГО В УБИЙСТВЕ 4-ЛЕТНЕЙ ДЕВОЧКИ

В новом отделе сразу подняли 180 дел с 1994 (!) года. Собирали их «следаки», объехав каждый район Приангарья и изучив там местные архивы. После этого, выбрали те, по которым вполне реально довести расследование до конца. Сейчас у 7 следователей отдела – 34 дела. В бОльшей части это убийства.

- Основной акцент работы нашего отдела сделан на поиски пропавших, или как их называют «потеряшки», - продолжает Александр Миронов. – Мы заново приезжаем в район, где исчез человек, ищем свидетелей событий даже 25-летней давности, опрашиваем. Да, многие не помнят, что было вчера, но ведь всегда можно найти человека, который все расскажет до мельчайших деталей.

Так произошло и в случае с убийством 4-летней девочки, которая таинственно пропала без вести 16 лет назад. 24 июня 2004 года в поселке Утулик на берегу Байкала, девчушка, которая вместе с мамой отдыхала на местной турбазе, убежала с 9-летней сестрой на речку и не вернулась. Когда старшая дочка пришла с прогулки одна, объяснить, что произошло с младшей, она не смогла. По тревоге тогда подняли всю местную милицию. Прочесывали леса, пустыри, и обходили подворотни.

16 февраля 2020 года был задержан житель Байкальска Алексей Панков (имя и фамилия изменены). Один из жителей поселка заявил, что якобы видел, как 24 июня Алексей отдыхал на природе с друзьями, а затем посадил малышку в свои «Жигули» и увез в неизвестном направлении. Сейчас ему уже официально предъявили обвинение.

Задержанный по делу об убийстве девочки в 2004 году. Фото: соцсети

- Мы нашли ключевых свидетелей тех событий, - объясняет Александр Миронов. – Они отдыхали в тот день неподалеку и рассказали, как видели синие Жигули в месте, где пропала девочка. Именно на этой машине была компания Панкова. Во Владивостоке нашли еще одного знакомого Панкова, который дал на него показания. Почему в таком случае люди не рассказывают раньше? Разные ситуации. С годами людям становится проще говорить. Например, в этом деле, свидетель встречался с сестрой Панкова. А сейчас, спустя годы у него совсем другая семья, Панков ему уже никто, вот он и заговорил. Здесь мы собирали доказательства по крупицам. Пробили Панкова по базам и выяснили, что он привлекался к ответственности за сожительство с несовершеннолетней. Конечно, доказать, что он изнасиловал девочку перед убийством уже невозможно.

Добавим, что расследование по этому делу еще продолжается. Виновен Алексей Панков в убийстве ребенка или нет, станет известно после приговора суда.

КАК ПОЙМАТЬ УБИЙЦУ ЛЮБОВНИЦЫ ПО СООБЩЕНИЯМ В СОЦСЕТЯХ

Оказывается, с помощью соцсетей сейчас можно не только найти любого человека за несколько минут, узнав всю его биографию, но и раскрыть жестокое убийство. Так произошло в случае с исчезновением

15-летней ангарчанки Насти Пылевой (имя и фамилия изменены). В 2019 году, спустя полтора года труп девочки нашли в лесу на окраине города. В убийстве обвиняют ее же сожителя Виталия Ивкина (имя и фамилия изменены).

Настя считалась неблагополучным ребенком. Уходила из дома, гуляла. А затем нашла себе женатого ухажера, с которым начала встречаться.

- Этот сожитель после убийства, забрал телефон Насти себе, - говорит Александр Миронов. – Зашел с него в аккаунт девочки в соцсетях. И от имени Насти написал ее подругам, отцу, который жил в другом регионе такое сообщение: «Не ищите меня, я нашла любимого человека, и уехала с ним, у меня все хорошо». Более того, он ходил с этим телефоном около года. Однажды, отдыхая сам на Байкале, он написал со страницы Насти сообщение ее подруге, что якобы Настя сейчас отдыхает там же. Эти сообщения стали одними из доказательств его вины.

По версии следствия, расправился с Настей Виталий из-за того, что она пообещала рассказать об их отношениях жене Виталия, если он не будет ее обеспечивать деньгами. А тот, боясь потерять семью, в одну из ночей, которую любовники проводили вместе, задушил спящую Настю проводом, вывез в лес и закопал. Сейчас мужчина в камере СИЗО ждет окончания расследования и приговор.

КАК НАЙТИ УБИЙЦУ МУЖА СПУСТЯ 16 ЛЕТ

А вот 60-летняя братчанка Светлана Михалева (имя и фамилия изменены) была на 100 процентов уверена, что ее не найдут никогда. В апреле 2003-го она наняла своего знакомого и пообещала заплатить ему 75 тысяч рублей, за убийство супруга. Назвала женщина и причину, по которой захотела избавиться от некогда любимого человека. Якобы, он ее постоянно бил и издевался.

Киллер взял деньги и ключи от квартиры, где находился ничего не подозревающий супруг Светланы, пришел туда через несколько дней и зарезал мужчину. Более того, Светлана, которая была в этот момент дома, также схватила нож и добила мужа, ударив его в шею и грудь. Исполнителя и саму Светлану вскоре арестовали. Однако вскоре освободили из-под стражи. После этого женщина исчезла. Просто уехала из города, бросив детей. Куда отправилась, разумеется, никому не сообщила. Ее «путешествие» затянулось на целых 15 лет. Все это время она числилась в розыске, а найти ее удалось лишь в октябре 2018-го в Чите.

Фото паспорта женщины, которая убила мужа и скрывалась 15 лет.

- После побега она сделала себе фальшивый паспорт, сменив имя и фамилию, изменила возраст, скинув 4 года, - рассказывал бывший руководитель следственного отдела по Падунскому району Братска Андрей Иващенко. - Некоторое время она пряталась в Красноярске и других городах на съемных квартирах. Внимание полицейских привлекла своими постоянными переездами, так как везде предоставляла копию паспорта, а не сам документ. В том числе и в больницах. Даже когда рожала пятого ребенка от нового гражданского мужа. Возникли вопросы, и ее взяли в разработку.

Следователи признаются, после задержания Светлана была в шоке, но старалась делать вид, что не понимает, почему ее арестовали. Вину женщины уже доказали. Суд отправил ее за решетку на 8 лет.

ЛЮБОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ РАНО ИЛИ ПОЗДНО БУДЕТ РАСКРЫТО

- Не бывает так, чтобы спустя 20 лет человека задержали и посадили в тюрьму ни за что, - объясняет Александр Миронов. – Да, на начальном этапе следствия не всегда все идет гладко, что-то не получается, нет свидетелей или они не хотят говорить. В наше время гораздо больше возможностей раскрывать старые преступления. Например, сейчас появилась федеральная база отпечатков пальцев. Там, конечно не 100% населения страны, но все осужденные, все, кто доставлялся в отделы полиции, есть. Также есть база генетического материала. Вся информация в цифровом формате. Проверить можно за несколько минут. Благодаря этому, даже спустя 10 лет можно найти преступника по выкуренному им окурку. Но, главная цель нашей работы - неотвратимость наказания. Каждый должен понимать, что любое преступление рано или поздно будет раскрыто, а виновника привлекут к ответственности. Этот принцип мы соблюдаем в работе каждый день.