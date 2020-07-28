2020-07-28T14:42:20+03:00
Общество

МЧС: ливневые дожди пройдут 29 июля в Иркутской области

Ливни и грозы ожидаются в горах Восточного Саяна
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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МЧС: ливневые дожди пройдут 29 июля в Иркутской областиМЧС: ливневые дожди пройдут 29 июля в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Иркутские спасатели предупреждают жителей Приангарья о резком ухудшении погоды в горах Восточного Саяна. По прогнозу специалистов управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в среду, 29 июля в горах Восточного Саяна ожидаются ливневые дожди и грозы. Особенно, к этому прогнозу стоит прислушаться туристам, которые собираются в поход.

- Призываем руководителей туристских групп, планирующих выход в горную местность в ближайшие дни, быть предельно осторожными и принять все меры для исключения рисков на маршруте, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Обязательно ознакомьтесь с информацией о потенциальной опасности в районе вашего маршрута.

При возникновении ЧП спасатели советуют туристам сразу сообщать в ГУ МЧС Приангарья.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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