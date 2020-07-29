Еще у 148 человек подтвердился коронавирус в Иркутской области
В Иркутской области продолжает расти количество случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 148 человек. Общее число случаев заражения в регионе с начала пандемии – 13 282. Радует, что из этого числа выздоровели больше половины заразившихся – 9409. За последние 24 часа из больниц выписали 177 человек.
«Госпитализированными 29 июля остаются 853 заболевших, из них 59 пациентов находятся в тяжелой форме», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. – «Еще 2823 инфицированных получают лечение амбулаторно».
К сожалению, борьба с новой коронавирусной инфекцией и в нашем регионе не обошлась без жертв. Умерли 197 заразившихся: 126 из них от коронавируса, еще 71 пациент скончался от иных тяжелых заболеваний.
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ИСТОЧНИК KP.RU