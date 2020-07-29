2020-07-29T05:52:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Четыре человека скончались от коронавируса в Иркутской области за сутки

Об этом 29 июля сообщили в Оперативном штабе по коронавирусу в Приангарье
Мария КНЯЗЕВА
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Четыре человека скончались от коронавируса в Иркутской областиЧетыре человека скончались от коронавируса в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Общее число инфицированных в Иркутской области с начала пандемии – 13 282. Прирост за сутки - 148. К сожалению, растет и количество смертей от новой коронавирусной инфекции. Утром 29 июля сообщили о кончине еще четырех пациентов от коронавируса.

На сегодняшний день в Приангарье умерли 197 заразившихся: причиной смерти 126 стал именно COVID-19, еще 71 пациент умер из-за других тяжелых болезней. Также известно, что в больницах в тяжелом состоянии сейчас находятся 59 заразившихся.

«В медучреждениях на сегодняшний день находятся 853 пациента с COVID-19», - рассказали в Оперативном штабе по коронавирусу в Иркутской области. – «2823 инфицированных лечатся амбулаторно».

Стоит отметить, что из общего числа зараженных большее количество уже выздоровели – 9409. За сутки из больниц выписали 177 выздоровевших.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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