Четыре человека скончались от коронавируса в Иркутской области за сутки
Общее число инфицированных в Иркутской области с начала пандемии – 13 282. Прирост за сутки - 148. К сожалению, растет и количество смертей от новой коронавирусной инфекции. Утром 29 июля сообщили о кончине еще четырех пациентов от коронавируса.
На сегодняшний день в Приангарье умерли 197 заразившихся: причиной смерти 126 стал именно COVID-19, еще 71 пациент умер из-за других тяжелых болезней. Также известно, что в больницах в тяжелом состоянии сейчас находятся 59 заразившихся.
«В медучреждениях на сегодняшний день находятся 853 пациента с COVID-19», - рассказали в Оперативном штабе по коронавирусу в Иркутской области. – «2823 инфицированных лечатся амбулаторно».
Стоит отметить, что из общего числа зараженных большее количество уже выздоровели – 9409. За сутки из больниц выписали 177 выздоровевших.
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ИСТОЧНИК KP.RU