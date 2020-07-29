2020-07-29T12:29:40+03:00
Общество

В Иркутской области вдвое увеличены премии педагогам за подготовку губернаторских стипендиатов

Указ подписал глава Приангарья Игорь Кобзев
Дарья АМУРСКАЯ
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Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.
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Педагоги, которые воспитали стипендиатов губернатора Иркутской области в области культуры и искусства, будут получать премии в размере 25 тысяч рублей. Указ подписал глава Приангарья Игорь Кобзев. Ранее размер премии составлял 11,5 тыс. рублей. Таким его установили в 2011 году и с тех пор не меняли. Сейчас премия увеличена вдвое.

В этом году ее получат 43 педагога.

Также в этом году до 50 тысяч рублей увеличены стипендии, которые получают одаренные дети. Такая выплата – одна из форм государственной поддержки талантливой молодежи. Стипендию присуждают на конкурсной основе. Ежегодно награду за достижения в области культуры и искусства получают 60 юных дарований.

Средства на выплаты повышенных стипендий и премий предусмотрены в бюджете региона. Они включены в областную государственную программу «Развитие культуры», которая рассчитана до 2024 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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