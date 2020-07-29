2020-07-29T15:02:56+03:00
Общество

МЧС: сильные дожди, грозы и ветер ожидаются 30 июля в Иркутской области

Погода ухудшится в ночь на 30 июля
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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МЧС: сильные дожди, грозы и ветер ожидаются 30 июля в Иркутской областиМЧС: сильные дожди, грозы и ветер ожидаются 30 июля в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Внимание, жители Иркутской области! Спасатели предупреждают об ухудшении погоды, которое ожидается в Приангарье 30 июля. Как сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уже ночью в западных, центральных и южных районах ожидаются сильные дожди, в течение суток – грозы. Кроме того, до 14 м/с усилится западный, северо-западный ветер.

- При приближении грозы воздержитесь от поездок, выходов на реки и озера для купания, прогулок на водном транспорте, и рыбалки, - предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Если вы попали в грозу на велосипеде или мотоцикле, остановитесь и переждите грозу в безопасном месте. Помните, быстрое движение «притягивает» молнию.

Также спасатели советуют не прятаться под деревьями. Чем выше дерево, тем больше вероятность попадания в него молнии. Лучше спрятаться в здании.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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