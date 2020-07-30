2020-07-29T17:47:36+03:00
Общество

Экспедиция "Комсомолки" первой проехала по участку трассы в обход Усолья-Сибирского

Строительство объездной дороги началось в 2019 году
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Экспедиция "Комсомолки" первой проехала по участку трассы в обход Усолья-Сибирского.Экспедиция "Комсомолки" первой проехала по участку трассы в обход Усолья-Сибирского.
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В первый день экспедиции «По следам мамонтов» в Усольский район Иркутской области, экспедиция «Комсомольской правды» вместе с депутатом ГД РФ Сергеем Теном побывала на одной из масштабных строек Росавтодора в нашем регионе – объездной трассе в обход Усолья-Сибирского и Тельмы.

Строительство началось в августе 2019 года. Протяжность участка автодороги составит 42,7 км, он станет частью федеральной трассы Р-25 «Сибирь» (Иркутск-Красноярск).

- На фоне других подобных объектов, обход Усолья-Сибирского входит в первую пятерку. Всего на данный момент в России подобных объектов 12. На трассе запланировано большое количество современных развязок, 5 мостов. Для удобства пешеходов смонтируют 2 надземных перехода, более 2/3 дороги будет освещено, - рассказывает Сергей Тен журналисту «Комсомолки» о масштабной стройке.

Строящийся участок станет продолжением обхода Ангарска. Насквозь по нему можно будет проехать к концу лета следующего года. Для журналистов «КП» сделали исключение– мы первые из «гражданских» проехали по готовому участку до моста через реку Тельминка.

Следите за нами: #ЭкспедицияКП

ИСТОЧНИК KP.RU

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