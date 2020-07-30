30 Июль 2020 2020-07-30T09:09:46+03:00

Арсенал оружия хранил у себя дома охранник делового центра из Иркутска Фото: Иван ВИСЛОВ

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Целый арсенал оружия незаконно хранил у себя дома 35-летний иркутянин, который работал охранником делового центра. Сотрудники ФСБ нашли в его квартире автомат Калашникова «АК-103», самодельный пистолет-пулемет, четыре пистолета Макарова. Все оружие было модернизированно кустарным способом из охолощённого в боевое.

Но и это еще не все. Мужчина хранил у себя взрывчатку общей массой 1006 грамм, а также комплектующие и составные части огнестрельного оружия и приспособления для изготовления боеприпасов. На днях оружейный барон услышал приговор суда.

- Он приговорен к 2 годам лишения свободы условно, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Иркутской области. – Кроме этого, ему предстоит заплатить штраф в 7 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU