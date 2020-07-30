2020-07-30T09:09:46+03:00
Происшествия

Арсенал оружия хранил у себя дома охранник делового центра из Иркутска

Мужчина приговорен к условному сроку и штрафу
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Арсенал оружия хранил у себя дома охранник делового центра из ИркутскаАрсенал оружия хранил у себя дома охранник делового центра из ИркутскаФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Целый арсенал оружия незаконно хранил у себя дома 35-летний иркутянин, который работал охранником делового центра. Сотрудники ФСБ нашли в его квартире автомат Калашникова «АК-103», самодельный пистолет-пулемет, четыре пистолета Макарова. Все оружие было модернизированно кустарным способом из охолощённого в боевое.

Но и это еще не все. Мужчина хранил у себя взрывчатку общей массой 1006 грамм, а также комплектующие и составные части огнестрельного оружия и приспособления для изготовления боеприпасов. На днях оружейный барон услышал приговор суда.

- Он приговорен к 2 годам лишения свободы условно, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Иркутской области. – Кроме этого, ему предстоит заплатить штраф в 7 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Забайкалья расстрелял 9-летнего мальчика за то, что он залез на его внедорожник (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Арсенал оружия хранил у себя дома охранник делового центра из Иркутска
Мошенники разбогатели на 230 тысяч рублей за счет жителей Усолья-Сибирского
Лжецелительница в соломенной шляпке, путешествующая по стране, задержана в Иркутской области
Еще одно опасное для купания место на Байкале назвали в Роспотребнадзоре
«Ангарскцемент» начал отгружать палетированную продукцию в мешках по 25 кг
Еще у 140 жителей Иркутской области подтвердился коронавирус
Алтайский марал стал новым обитателем Иркутского зоосада
Дом с участком сибирячки пошел в счет ее долга кредитной организации
Экспедиция "Комсомолки" первой проехала по участку трассы в обход Усолья-Сибирского
МЧС: сильные дожди, грозы и ветер ожидаются 30 июля в Иркутской области
Ток-шоу «ПолитБазар» на радио «Комсомольская правда» и теле канале «ТиВиСи»
Круглогодичные туалеты ставят на Ольхоне
Годовалый мальчик выпал из окна второго этажа в Иркутске