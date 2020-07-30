2020-07-30T13:01:17+03:00
Общество

Жителей дома 335 серии начали расселять в Ангарске

Объект посетил глава Приангарья Игорь Кобзев
Дарья АМУРСКАЯ
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Объект посетил глава Приангарья Игорь Кобзев. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.Объект посетил глава Приангарья Игорь Кобзев. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.
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Самый первый дом 335 серии, построенный на территории Иркутской области, начали расселять. Его возвели в Ангарске в 1959 году. Сейчас здание считается аварийным. Проблема всех подобных домов – в недостаточной сейсмоустойчивости.

На расселение в бюджете региона предусмотрено 23 млн рублей

Всего в доме 12 квартир. Их владельцы получат субсидии, на которые смогут купить новое жилье. Еще 10 млн рублей из казны выделят на испытания и демонтаж здания.

Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, посетив объект, поручил правительству региона провести техническое обследование семи домов этой серии, признанных аварийными из-за дефицита сейсмостойкости.

- Иркутская область должна войти в федеральную программу по переселению домов 335 серии. Это связано с безопасностью жителей. Учитывая масштаб проблемы, решать этот вопрос нужно с привлечением федеральном средств, - сказал Игорь Кобзев.

Всего в регионе порядка 1,3 тысяч таких строений, около 500 из них – в Ангарске, остальные – в Иркутске, Зиме, Усолье-Сибирском, в Хомутово и других муниципальных образованиях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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