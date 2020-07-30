2020-07-30T13:14:29+03:00
Общество

Новый детский сад откроют в Ангарске

Объект планируется сдать в эксплуатацию к 1 сентября
Дарья АМУРСКАЯ
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Фото: Пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской областиФото: Пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
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Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, посетив Ангарск, отметил, что город сегодня напоминает ему большую стройку – продолжается ремонт дорог, возводятся новые объекты, благоустраиваются общественные территории.

Так, к 1 сентября здесь должны сдать в эксплуатацию детсад на 220 мест. Готовность объекта - 90 %. Завершены облицовка стен кирпичом и утепление фасада, есть кровля, окна, витражи, наружные двери. Необходимо закончить электромонтажные работы, установить внутренние системы отопления и вентиляции, выполнить отделку.

После открытия в учреждении, в том числе, будут работать ясельные группы для детей с полутора лет.

– Я рад, что руководство Ангарска и его жители заранее включились в подготовку к 70-летию города. Ангарск должен быть комфортным и красивым. Но не следует останавливаться только на каких-то одних вопросах – нужно включаться в благоустройство дворовых территорий, общественных пространств. Власти и горожане должны приходить к согласию, привести Ангарск к юбилею в надлежащий вид, по-хозяйски, – подчеркнул Игорь Кобзев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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