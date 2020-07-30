2020-07-30T13:19:22+03:00
Происшествия

Грузовик "Вольво" и автомобиль "Мазда" столкнулись на трассе в Иркутской области

В результате ДТП погибли два человека
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Грузовик "Вольво" и автомобиль "Мазда" столкнулись на трассе в Иркутской области.Грузовик "Вольво" и автомобиль "Мазда" столкнулись на трассе в Иркутской области.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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Два человека погибли в аварии, которая произошла сегодня, 30 июля, на трассе Р255 «Сибирь» в Усольском районе Иркутской области. ДТП произошло на 1812 километре автодороги около 16.00.

"По предварительной информации, произошло столкновение грузовика "Вольво" и автомобиля "Мазда", в результате которого погибли двое человек, трое - пострадало, в их числе дети", - сообщает ГУ МВД по Иркутской области.

Как уточнили в полиции региона, в иномарке находилось пять человек, в том числе двое детей. Двухлетний мальчик не пострадал, а 14-летний подросток доставлен в больницу.

В обстоятельствах, которые привели к этой аварии, сейчас разбираются. Кроме того, на месте ДТП инспекторы ГИБДД заняты регулированием дорожного движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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