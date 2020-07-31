2020-07-31T05:11:01+03:00
Общество

МЧС: ухудшение погоды ожидается 31 июля в Иркутской области

Синоптики обещают ливни, грозы с сильным ветром
Мария КНЯЗЕВА
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МЧС: ухудшение погоды ожидается 31 июля в Иркутской областиМЧС: ухудшение погоды ожидается 31 июля в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутской области 31 июля сотрудники МЧС призывают не отправляться в туристические походы, не выходить на воду на маломерных судах для водных прогулок, не рыбачить. Да и просто от прогулок в лесу – собирания грибов – стоит отказаться. Все потому, что сегодня крайне неблагоприятный метеорологический прогноз.

«По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 июля местами в северо-восточных районах, горах Восточного Саяна, Южного Прибайкалья ожидаются ливневые дожди, грозы с порывами северо-западного ветра до 14 м/с», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

К тому же из-за гроз в лесах Принагарья 31 июля – 2 августа ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность. В это время посещение лесной зоны запрещено.

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НА ЗАМЕТКУ

При обнаружении лесного пожара незамедлительно сообщите о нем в Единую диспетчерскую службу по лесам Иркутской области – 8 (395 2) 22-99-68, либо на прямую линию лесной охраны - 8-800-100-94-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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