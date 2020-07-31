Еще 146 случаев заражения коронавирусом выявили в Иркутской области
Статистика коронавируса в Иркутской области на 31 июля. Общее количество случаев заражения в регионе с начала пандемии – 13 568. За минувшие сутки COVID-19 выявили еще у 146 человек.
«Лечение в медицинских учреждениях продолжает 801 пациент», - рассказали в Оперативном штабе по коронавирусу в Иркутской области. – «Еще 2 806 человек лечат амбулаторно».
Стоит отметить, что больше половины заразившихся новой коронавирусной инфекцией в Приангарье уже выздоровели. Количество выписанных из больниц счастливчиков – 9756. Только за последние 24 часа домой отправились 172 счастливчика.
К сожалению, борьба с инфекцией в регионе не прошла без жертв. Количество смертей инфицированных человек в Иркутской области достигло 205: причиной смерти 134 скончавшихся стал COVID-19, еще 71 пациент был болен другими тяжелыми заболеваниями, которые и привели к летальному исходу.
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ИСТОЧНИК KP.RU