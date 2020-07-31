Еще 146 случаев заражения коронавирусом выявили в Иркутской области

31 Июль 2020 2020-07-31T05:28:21+03:00

Об этом сообщили 31 июля в Оперативном штабе по коронавирусу в Приангарье

Изменить размер текста: A A

Статистика коронавируса в Иркутской области на 31 июля. Общее количество случаев заражения в регионе с начала пандемии – 13 568. За минувшие сутки COVID-19 выявили еще у 146 человек.

«Лечение в медицинских учреждениях продолжает 801 пациент», - рассказали в Оперативном штабе по коронавирусу в Иркутской области. – «Еще 2 806 человек лечат амбулаторно».

Стоит отметить, что больше половины заразившихся новой коронавирусной инфекцией в Приангарье уже выздоровели. Количество выписанных из больниц счастливчиков – 9756. Только за последние 24 часа домой отправились 172 счастливчика.

К сожалению, борьба с инфекцией в регионе не прошла без жертв. Количество смертей инфицированных человек в Иркутской области достигло 205: причиной смерти 134 скончавшихся стал COVID-19, еще 71 пациент был болен другими тяжелыми заболеваниями, которые и привели к летальному исходу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU