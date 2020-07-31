31 Июль 2020 2020-07-31T05:37:43+03:00

От коронавируса скончались еще пять человек в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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В Иркутской области продолжает расти число случаев заражения коронавирусом. Увы, увеличивается и количество жертв пандемии. За минувшие сутки от COVID-19 в регионе умерли пять человек. С начала распространения новой коронавирусной инфекции в Приангарье скончались уже 205 заразившихся. Причиной смерти 134 стал коронавирус, еще 71 пациента иные тяжелые заболевания.

«В больницах сейчас находится 801 пациент с COVID-19», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. – «Плюс еще 2 806 человек лечатся амбулаторно».

Общее количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 31 июля возросло до 13 568. Прирост – 146 заболевших. Выписали за сутки 172 человека. Общее число выздоровевших – 9 756.

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ИСТОЧНИК KP.RU