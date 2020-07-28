28 Июль 2020 2020-07-28T13:14:06+03:00

Иркутский адвокат пойдет под суд за мошенничество на 2 миллиона рублей Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Изменить размер текста: A A

В Иркутске завершено расследование в отношении адвоката, которого обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Сотрудники УФСБ по Иркутской области задержали его в декабре 2019 года. По версии следователей, юрист, пользуясь доверием, обманул одну из организаций Иркутска, и пытался похитить у нее более 2 миллионов рублей.

- Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд Иркутска, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Вскоре будет вынесен приговор.

Добавим, что суда адвокат, который, к слову состоял в Адвокатской палате Приангарья, дожидается под стражей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Москвич поужинал в баре Иркутска с девушкой и лишился 180 тысяч рублей (Подробности)

«Я просто тупой»: подросток из Читы, извинился за то, что прикурил от свечи в храме (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU