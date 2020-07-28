2020-07-28T13:14:06+03:00
Происшествия

Иркутский адвокат пойдет под суд за мошенничество на 2 миллиона рублей

Юриста задержали в декабре 2019 года
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Иркутский адвокат пойдет под суд за мошенничество на 2 миллиона рублейИркутский адвокат пойдет под суд за мошенничество на 2 миллиона рублейФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

В Иркутске завершено расследование в отношении адвоката, которого обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Сотрудники УФСБ по Иркутской области задержали его в декабре 2019 года. По версии следователей, юрист, пользуясь доверием, обманул одну из организаций Иркутска, и пытался похитить у нее более 2 миллионов рублей.

- Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд Иркутска, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Вскоре будет вынесен приговор.

Добавим, что суда адвокат, который, к слову состоял в Адвокатской палате Приангарья, дожидается под стражей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Москвич поужинал в баре Иркутска с девушкой и лишился 180 тысяч рублей (Подробности)

«Я просто тупой»: подросток из Читы, извинился за то, что прикурил от свечи в храме (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Иркутский адвокат пойдет под суд за мошенничество на 2 миллиона рублей
Медучреждения, оборудованные под коронавирусные госпитали в Иркутске, возвращаются к обычной работе
По следам мамонтов пройдет четвертая экспедиция «Комсомолки»
«Ростелеком» в Иркутской области подключил к бесплатному интернету 151 малое поселение
Москвич поужинал в баре Иркутска с девушкой и лишился 180 тысяч рублей
Лжебанкиры обманули врача и преподавателя вуза в Иркутске на 340 тысяч рублей
Назначена исполняющая обязанности министра экономического развития Иркутской области
Еще пять человек умерли от коронавируса в Иркутской области
Число зараженных коронавирусом в Иркутской области превысило 13 тысяч
Водитель из Иркутской области оплатил штраф, чтобы избежать наказания
Убийство 17-летней давности раскрыли в Иркутской области
Ребенок не пострадал в крупном ДТП в Усольском районе благодаря детскому креслу
Липовые кредиты оформлял банкир в Иркутске
Авиасообщение Иркутска с Киренском станет доступнее
Более 20 нарушителей, которые объезжают пробки по обочине, поймали иркутские инспекторы ГИБДД
По следам мамонтов пройдет четвертая экспедиция «Комсомолки»
Сарайский пляж на Ольхоне готов принимать гостей
Роспотребнадзор назвал опасные для купания места на Байкале
Директор агентства недвижимости из Ангарска похитила у клиентов 16 миллионов
Еще три пациента умерли от коронавируса в Иркутской области
Еще 162 жителя Иркутской области заразились коронавирусом
Движение по Ушаковскому мосту в Иркутске откроют 27 июля
Суперзвезда Сергей Зверев учится танцевать ехор на Аршане
Коммунальную аварию в Черемховском районе устранили спустя сутки
Более 10 нелегалов вычислили во время рейда в Иркутском районе
Еще один человек умер от коронавируса в Иркутской области
Ливневые дожди и сильный ветер ожидаются в Иркутской области 26 июля
Отключение горячей воды в Иркутске 27 июля: адреса, даты
Шестиклассник из Бурятии, который спас на пожаре четверых детей, получил награду