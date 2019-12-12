2019-12-12T13:57:47+03:00
Происшествия

Иркутский адвокат задержан за мошенничество на 2 миллиона рублей

По версии следствия, он обманул одну из организаций Иркутска
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Иркутский адвокат задержан за мошенничество на 2 миллиона рублейИркутский адвокат задержан за мошенничество на 2 миллиона рублейФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Громкое задержание в Иркутске. Наручники захлопнулись на руках адвоката, которого подозревают в крупном мошенничестве. По версии следователей, юрист, пользуясь доверием, обманул одну из организаций Иркутска, и пытался похитить у нее более 2 миллионов рублей.

- По материалам УФСБ России по Иркутской области, возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере», - сообщает ИА Байкал24.

Добавим, что задержанный мужчина состоял в Адвокатской палате Приангарья. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следователи продолжают выяснять все подробности преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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