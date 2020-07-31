На Байкале задержали браконьера, ловившего омуль сетью

31 Июль 2020 2020-07-31T06:11:24+03:00

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы

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Во время очередного рейда транспортные полицейские Бурятии задержали браконьера – жителя Кабанского района - с 20 «хвостами» байкальского омуля вблизи села Боярский.

«Правоохранители также изъяли сеть, которая использовалась для незаконного лова рыбы», - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте. – «Сумма ущерба от действий нарушителя более 72 тысячи рублей».

Напомним, вылов омуля на Байкале запрещен с 2017 года. Запрет ввели для того, чтобы предотвратить исчезновение популяции байкальского эндемика. Максимальное наказание за вылов этой рыбы – два года лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU