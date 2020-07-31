2020-07-31T08:57:33+03:00
Происшествия

Заключенный сбежал из колонии в Тайшете

Его ищут с 29 июля
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Заключенный сбежал из колонии в Тайшете. Фото: ГУФСИН России по Иркутской области.Заключенный сбежал из колонии в Тайшете. Фото: ГУФСИН России по Иркутской области.
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В тайшетской колонии-поселении № 22, 29 июля при проверке не досчитались одного заключенного. Выяснилось, что с территории исправительного учреждения, где разрешено свободное перемещение осужденных, сбежал 53-летний Вячеслав Карев. Приговором суда ему был назначен 1 год лишения свободы. На волю он должен был выйти в ноябре этого года.

В пресс-службе ГУФСИН России по Иркутской области сообщают приметы беглеца. Его рост 162 см.; худощавое телосложение; овальное лицо, покатые плечи. Волосы с проседью; высокий лоб, большой нос и выступающий подбородок. У мужчины серо-голубые глаза и оттопыренные уши, также он носит усы. Из особых примет выделяют татуировку на левой кисти татуировка в виде букв: «КВИ». Был одет в черный костюм х/б, черную кепку и черные ботинки.

Всех, кто видел этого человека, просят обращаться в ближайший отдел полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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