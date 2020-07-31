МВД: иномарка вылетела на "встречку" в Усольском районе, где столкнулась с фурой

31 Июль 2020 2020-07-31T12:59:59+03:00

Иномарка вылетела на "встречку" в Усольском районе, где столкнулась с фурой Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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Полицейские выясняют обстоятельства смертельной аварии, которая произошла днем 30 июля в Усольском районе. Напомним, на автодороге Р-255 «Сибирь» столкнулись иномарка «Мазда Атенза» и грузовик «Вольво», двое людей погибли.

- Предварительно установлено, что водитель автомобиля, следуя со стороны Усолья, выехал на полосу встречного движения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - После столкновения большегруз с полуприцепом опрокинулись.

В легковом авто было пятеро человек, в том числе двое детей - в возрасте 13 лет и двух лет. Старший мальчик получил травмы, второй отделался испугом. Увы, на месте ДТП погибли 32-летний мужчина, который управлял "Маздой", и одна из пассажирок. В больницу попала также 53-летняя женщина из иномарки.

Полицейские проводят проверку.

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