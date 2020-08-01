МЧС: очень сильные дожди пройдут 1 августа в Иркутской области
Внимание, жители Иркутской области! Спасатели предупреждают о резком ухудшении погоды в Приангарье. По прогнозу Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уже утром, 1 августа в горах Южного Прибайкалья и Восточного Саяна прогнозируются сильные и очень сильные дожди, ливни. Также прогремят грозы.
- Призываем руководителей туристских групп быть предельно осторожными и принять все меры для исключения рисков на маршруте, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Перед выходом изучите прогноз погоды в районе своего маршрута.
Что касается прогноза погоды в Иркутске, то в областном центре 1 августа ожидается небольшой дождь. Столбик термометра покажет +26 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU