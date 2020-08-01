2020-08-01T03:40:15+03:00
Общество

МЧС: очень сильные дожди пройдут 1 августа в Иркутской области

Ливни пройдут в горах Востояного Саяна
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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МЧС: очень сильные дожди пройдут 1 августа в Иркутской областиМЧС: очень сильные дожди пройдут 1 августа в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Внимание, жители Иркутской области! Спасатели предупреждают о резком ухудшении погоды в Приангарье. По прогнозу Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уже утром, 1 августа в горах Южного Прибайкалья и Восточного Саяна прогнозируются сильные и очень сильные дожди, ливни. Также прогремят грозы.

- Призываем руководителей туристских групп быть предельно осторожными и принять все меры для исключения рисков на маршруте, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Перед выходом изучите прогноз погоды в районе своего маршрута.

Что касается прогноза погоды в Иркутске, то в областном центре 1 августа ожидается небольшой дождь. Столбик термометра покажет +26 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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