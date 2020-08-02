Регистрация туристических групп возобновлена в Иркутской области

2 Авг. 2020 2020-08-02T04:50:27+03:00

Подать информацию о выходе на маршрут нужно за 10 рабочих дней

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Туристы Иркутской области ликуют! Регистрация групп в регионе возобновилась. Еще этим летом можно успеть безопасно сходить в поход, так как о выходе сибиряков на маршрут при регистрации будут оповещены спасатели, пожарные, сотрудники всех экстренных служб.

«Регистрация необходима для обеспечения безопасности туристов и оказания им в случае необходимости своевременной квалифицированной помощи», - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – «Связь с туристами будет поддерживаться на протяжении всего маршрута».

Подать информацию о туристической группе нужно не менее, чем за 10 рабочих дней. Чтобы зарегистрироваться нужно заполнить специальную форму на сайте МЧС - здесь.

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НА ЗАМЕТКУ

В случае возникновения проблем с регистрацией, консультацию можно получить у специалистов Центра управления в кризисных ситуациях по телефонам: 8 (3952) 453-277, 452-930.

ИСТОЧНИК KP.RU