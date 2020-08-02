2 Авг. 2020 2020-08-02T06:21:44+03:00

Три человека умерли от коронавируса за сутки в Иркутской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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В Иркутской области 2 августа стало известно о смерти еще трех пациентов от коронавируса. С начала распространения новой коронавирусной инфекции в регионе скончались уже 212 человек. Причиной смерти 141 заразившегося стал именно COVID-19, еще 71 пациент с инфекцией был болен другими тяжелыми заболеваниями, которые и привели к летальному исходу. Также известно, что на сегодняшний день еще 55 человек в больницах Приангарья – «тяжелые».

«Госпитализированными 2 августа остаются 819 пациентов», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «2699 человек с коронавирусом лечатся амбулаторно».

Общее число случаев заражения в регионе достигло 13 851. Прирост за сутки – 140. Радует, что большинство «подхвативших» инфекцию уже выздоровели. За сутки выписали 148 вылечившихся. Всего с COVID-19 справились 10 132 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU