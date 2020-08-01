Уместился в одну штанину: 300-килограммовый сумоист за год похудел на 120 килограммов

2018 год. Два огромных японца в набедренных повязках, похожих на большие стринги, выходят на круглую площадку и становятся друг против друга. Они приседают, широко расставив ноги, и пытаются вытолкнуть противника за пределы площадки. Чудно! Но это сумо, и здесь чем больше вес, тем лучше. Против Орора Сатоси, который догнал габариты до 3 центнеров, «хилому» 100-килограммовому сопернику не выстоять… Популярный в Стране восходящего солнца борец Орора, он же бурятский борец Анатолий Михаханов, побеждал не раз.

В Японии россиянин сделал сногсшибательную карьеру, выигрывал титулы и призы, стал любимцем публики. Но все когда-то кончается. Когда Ороре стукнуло 35, ему обрезали самурайскую косичку - отличительный признак профессионального сумоиста. Анатолий вернулся домой и понял: первым делом надо сбросить вес - килограммов эдак 100. И это у него получилось!

Набирал вес специально

- Да, собственно, я в 15 лет уже весил под 200, и ничего, - говорит Анатолий. - Врачи в школе осматривали, никаких болезней не находили. Один раз даже мужикам в деревне (Михаханов вырос в бурятском селе Заиграево) помог быка достать - тот в яму провалился. Так до сих пор легенды об этом ходят. Отец отвел в вольную борьбу, так против меня никто вставать не хотел - боялись. Просто был очень крупным, сильным. Кстати, там на меня тренеры сумо и обратили внимание. Уехал в Японию.

Так он, Анатолий Михаханов, стал Орора Сатоси, что переводится как «северное сияние». Под этим именем Анатолий прожил 18 лет. В Японии очереди выстраивались из желающих с ним сфотографироваться, его просили погладить ребенка и живот беременной. Там считают, что прикосновение великана приносит малышу счастье. А еще в Стране восходящего солнца уважают физическую силу. При 200 - 300 кг живого веса (Михаханов на пике карьеры достиг 293 кг, это рекорд), борцы - люди крепкие, тренированные.

В Японии, с поклонницами сумо.

- У нас в стране мало кто видел схватку сумоистов. Многие думают, что на помост (он называется дохе), выходят просто толстые люди и начинают толкаться, - говорит Анатолий. - Но на самом деле это не так. Изначально это был спорт самураев. И борцу для победы нужны и физическая сила, и растяжка, и координация, и скорость. Руки и ноги у каждого должны быть просто стальные - нагрузка-то на них ого-го! И еще каждый обязательно без проблем должен садиться на шпагат. Все это достигается годами тренировок. Без этого в большом спорте никуда.

Когда Анатолий Михаханов участвовал в соревнованиях, большой вес ему не мешал. Наоборот.

- Набирал специально - все-таки определенные преимущества дополнительные килограммы дают, - рассказывает Анатолий. - Как? В Японии сумотори едят много риса, суши дважды в день - пища калорийная. А когда достиг 280 кг, мы с тренером решили идти на рекорд, поэтому карьеру я заканчивал уже с 293 кг.

Стандартный обед профессионального сумотори.

Чтобы похудеть, нужно… хорошо есть

Дома в Бурятии для Анатолия началась новая жизнь. Здесь на богатыря в 3 центнера весом смотрели несколько иначе. Да и сам он собственному рекорду уже не так радовался. Молодому мужчине с его ростом в 191 см и спортивным телосложением хватило бы и 100 кг веса.

- Тяжело ведь двигаться, какой бы ты тренированный ни был, - объясняет он. - И потом хочу семью: жену, детей. Пора жить нормальной жизнью… Дома сначала переключился на привычное нам трехразовое питание, наконец вдоволь поел бууз (бурятское национальное блюдо, похожее на манты и хинкали. - Авт.) - и часть веса ушла сама. Потом продолжил полным голоданием - на воде. Вначале все пошло легко, я чувствовал себя прекрасно, видел результат: минус 10 кг, минус 13…

Анатолий Михаханов и сейчас большой любитель веничка и парной.

В апреле 2018 бывший спортсмен вернулся в Россию, а к началу 2019 года потерял 20 кг. А дальше – все: на отметке 273 стрелка стрелка весов «зависла». Анатолий понял: того, что предпринимает, мало.

- Похудение - это очень непросто, - говорит он. – Прежде всего надо обойти не одного врача, составить программу. И сбрасывать вес очень медленно, буквально по 2 - 3 кг в месяц. Иначе можно просто подорвать здоровье. Первым делом добавляйте витамины. Это очень важно, потому что пока вы теряете габариты, организм испытывает сильный стресс. Есть риск подхватить инфекцию, заболеть. Вот чтобы не ослабнуть, и нужна подпитка.

Минус 90 кг. он отметил в спортзале.

Стандартная ошибка большинства, кто не может похудеть, считает Анатолий, в том, что едят что попало, экономят на продуктах.

- Не жалейте денег на хорошую еду, - советует богатырь. - Можно, конечно, урезать порции макарон и картошки и обойтись этим. Но питаться нужно разнообразно, ведь организму нужны микроэлементы. Морепродукты, рыба, овощи, фрукты обязательны. Вот я, конечно, мясо люблю. Но если мне предложат очень вкусную рыбу, я выберу ее, хотя раньше не любил. Но щуку, форель или семгу надо уметь приготовить на пару. А просто на сковородке пожарить - это не вариант.

Также нужны дополнительные нагрузки. У Анатолия в программе баня практически через день, ежедневные прогулки на свежем воздухе, травы, массаж.

Тренируется великан всегда и везде.

- Итог? Сейчас мой вес - примерно 160 кг, - улыбается Михаханов.

Богатырь ищет невесту и консультирует через «Инстаграм»

После самоизоляции основной проблемой для многих стало потерять лишние кило. За четыре-то месяца, пока люди сидели дома, «спасательные круги» на животе выросли почти у всех. Почти, потому что бывший сумоист Михаханов продолжил свой марафон по избавлению от лишнего веса. С января он зафиксировал потерю еще 45 кг. Всего - минус 120. Но это, напомним, не сразу, а за 2 года.

И достиг вот такого, весьма впечатляющего, результата.

- И я теперь консультирую всех, как сбросить вес, через свой «Инстаграм», - улыбается Анатолий. - Я уменьшился почти вдвое! Считаю, есть чем поделиться.

Но сбросить вес не главное его желание. Он ищет вторую половинку и мечтает о семье. Анатолий личность популярная (в соцсети у него больше 40 тыс. подписчиков), да еще и необычная. У себя на странице он выложил свое детское фото, под которым написал, что ждет свою единственную.

- Мне не важно, какой национальности будет моя будущая жена. Главное, чтобы человеком была хорошим, - делится Анатолий.

Спутницу жизни он пока так и не нашел, хотя очень хочет завести семейный очаг. Мечтает, чтобы в его доме были дети.

КОНКРЕТНО

Пять правил по снижению веса от Анатолия Михаханова

1. Правило 10 тысяч шагов

Да, все вроде слышали, но не каждый исполняет. Анатолий каждый день проходит эти самые шаги. Не фанатично, нет. Если нет настроения, может сделать только один круг, но большой. В любую погоду, даже зимой в минус 30.

2. Пятиразовое питание

Когда 292-килограммовый сумоист вернулся из Японии, он перешел с двухразового питания на трехразовое. Сразу помогло. После консультаций с медиками ест 5 раз в день, но маленькими порциями.

3. Завтрак съешь сам

По утрам – каши (рисовая, ячневая, пшенка), овсяный блин или омлет. Причем порция риса поменьше - он слишком калориен. На обед суп с крупами и салат с оливковым маслом. Соли минимум, сахара – тоже, и только тростниковый. Ужин легкий: овощи или рыба на пару. Перекус - яблочко или яйцо.

4. Баня

Баня и массаж (хотя бы самомассаж), если вы хотите сбросить вес, очень эффективны. Просто здорово!

5. Спорт - только для себя

Большой спорт - это не история про здоровье. Это во вред себе, через силу и через «не могу». А физкультура - это как раз наоборот: для здоровья, для настроения, для того, чтобы сбросить вес!