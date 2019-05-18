Ищу невесту: 235-килограммовый сумоист проводит кастинг на роль будущей жены

Подъем в 4 - 5 утра, зарядка, умывание, завтрак и, физподготовка. Нет, это не график обычного солдата-срочник, так каждый свой день теперь начинает самый тяжелый сумоист мира Анатолий Михаханов из Бурятии. Об истории этого доброго великана «Комсомолка» писала осенью прошлого года, когда спортсмен еще жил в Японии. В Стране восходящего солнца Анатолий считался настоящей звездой. Еще бы, ведь в далеком 2000 году он стал первым в истории профессиональным сумоистом из России. И с годами только наращивал обороты! И не только в сражениях, но и в весе. Завершил карьеру он с рекордными 292 килограммами.

Так Анатолий выглядел, когда жил в Японии. Фото: личный архив Анатолия Михаханова

Покоряя дохе (ринг. - Прим. ред.) долгие 18 лет, Анатолий, наскучавшись по Родине, решил бросить комфортную жизнь в Японии, где его узнавали даже на улицах 13-миллионого Токио, и в октябре 2018-го, обрезав свою самурайскую косичку, вернулся в Улан-Удэ. Если после завершения карьеры большинство спортсменов, отвыкнув от тренировок, стремительно начинают набирать вес, то Анатолий Михаханов, наоборот, решил худеть. И к цели экс-сумоист начал идти в первые же месяцы. В декабре он весил уже 280 кг и пообещал вскоре взять планку в 25 кг. И план даже перевыполнил.

- Сейчас мой вес 235 кг, - радостно отвечает Анатолий на очередной звонок корреспондента «КП». - То есть за четыре месяца я скинул 58 кг. Режим у меня сейчас действительно, как у солдата. Иногда просыпаюсь в 4 утра в панике: е-мое, я же на тренировку опоздал! Разговаривал с другими бывшими сумоистами, у них то же самое в первые годы происходило.

Брюки Анатолия стали ему велики. Фото: личный архив Анатолия Михаханова

То, что Анатолий Михаханов постройнел, заметили и 36 тысяч его подписчиков в «Инстаграме». Он постоянно докладывает им о достигнутых результатах. Например, недавно выложил фото, какими огромными ему стали любимые брюки, в которых он ходил по возвращении из Японии. И правда, в них теперь могут влезть два Анатолия. Рассказал, что ни разу не попробовал ни одной жиросжигающей таблетки и не придерживался диет.

- Главное - сила воли и желание быть в форме, - смеется Анатолий Михаханов. - Я стараюсь больше двигаться, гуляю по утрам по несколько часов, хожу в фитнес-зал, питаюсь 4 - 5 раз в день. Исключил из меню все жиры, ограничил углеводы. Чувствую себя просто чудесно. Недавно в фитнес-клубе с девчонками латино станцевал. Учу их садиться на шпагат. У нас, сумоистов, растяжка не хуже, чем у гимнасток. Следующий этап - похудеть до 205 кг. Врачи говорят, что при моем росте 193 см это будет подходящий вес. Похудею - и к новой цели пойду…

Анатолий тренируется почти каждый день. Фото: личный архив Анатолия Михаханова

А она простая, земная и житейская - встретить свою любовь и обзавестись семьей.

- Хочу найти невесту через «Комсомолку», - улыбается Анатолий. - Мне уже 35 лет, чувствую, что готов жениться, завести детишек. Да мне и сейчас в соцсетях пишут девчонки, мол, женитесь на мне. Это очень приятно. Я стараюсь всем ответить, но понимаю, что это все несерьезно. А я хочу искренних чувств, мечтаю влюбиться. Эталона женской красоты у меня нет. Блондинка или брюнетка - не важно, главное, чтобы добрая была, как я.

- Так может на программу «Давай поженимся» съездить? - в шутку предлагаем Анатолию.

- А что, отличная идея! - всерьез отвечает сумоист. - Я бы с удовольствием поучаствовал. Это одна из моих любимых программ. Уверен, что Лариса Гузеева в плохие руки меня не отдаст.