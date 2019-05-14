2019-05-14T08:13:16+03:00
Общество

Диско-латино: самый тяжелый сумоист мира худеет под горячие танцы

Анатолий Михаханов показал подписчикам, как он танцует в окружении стройных девчонок [фото, видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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За похудением Анатолия Михаханова следит вся Бурятия. Фото: личный архив Анатолия Михаханова.За похудением Анатолия Михаханова следит вся Бурятия. Фото: личный архив Анатолия Михаханова.
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Самый тяжелый сумоист в мире Анатолий Михаханов из Бурятии продолжает удивлять своих подписчиков в соцсетях. Спортсмен, который сейчас активно сбрасывает вес и тренируется до седьмого пота, выложил на своей странице ролик, как он в окружении стройных девчонок бодро танцует под клубный хит Noma Numa Ye популярной группы Ozone.

- Когда перед тобой стоит цель, согнать вес, неважно как ты танцуешь, - иронично подписал видео Анатолий Михаханов. - Самое главное — это движение.

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Самый тяжелый сумоист мира танцует
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Оказывается, танец, который исполнил Анатолий, называется «Зумба». По сути, это даже не танец, а зажигательная танцевальная тренировка, на основе латинских ритмов, которая помогает не только приобрести великолепную форму, но и зарядиться необыкновенными положительными эмоциями. В основе «Зумбы» лежат движения из популярных латиноамериканских танцах, которые Анатолий выполнил не хуже профессиональных танцоров. Вот и подписчики уже советуют спортсмену выйти на сцену.

Так Анатолий выглядел во время своей спортивной карьеры. Фото: личный архив Анатолия Михаханова.

Так Анатолий выглядел во время своей спортивной карьеры. Фото: личный архив Анатолия Михаханова.

Напомним, за похудением Анатолия Михаханова сейчас следит вся Бурятия. Еще бы, ведь еще прошлой осенью он жил в Японии и весив рекордные 292 килограмма, был в Стране восходящего солнца не только настоящей звездой, но и первым профессиональным сумоистом из России. Но в сентябре 2018-го Анатолий решил завершить карьеру и вернуться в родную Бурятию. Приехав на Родину, спортсмен сразу начал приводить себя в форму. В декабре 2018 –го он весил уже 280 кг, и пообещал, что вскоре достигнет отметки как минимум в 250 кг. Свою норму он уже перевыполнил. На днях сумоист выложил фото, на котором показал, как на нем теперь висит его любимый пиджак, а брюки стали просто огромными.

- На фото костюм, который мне сшили, когда я закончил свою карьеру в профессиональном сумо, в сентябре 2018 года, - комментирует снимок Анатолий. - Теперь уменьшаем костюмчик. Сейчас я вешу уже 235 кг. За 3-4 месяца минус 58 кг.

Анатолий в спортзале. Фото: личный архив Анатолия Михаханова.

Анатолий в спортзале. Фото: личный архив Анатолия Михаханова.

Раскрыл Анатолий Михаханов и секрет своего похудания. Оказывается, никаких строгих диет он не соблюдает и жиросжигающие таблетки не пьет.

- Больше двигаюсь, гуляю по утрам, хожу в фитнес зал, - говорит Анатолий. - Питаюсь 4-5 раз в день. А самое главное, сила воли, моё огромное желание быть в форме. Теперь постараюсь скинуть до 205 кг и при росте 193 см, для меня будет нормально.

Любимые брюки Анатолия стали ему велики. Фото: личный архив Анатолия Михаханова.

Любимые брюки Анатолия стали ему велики. Фото: личный архив Анатолия Михаханова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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