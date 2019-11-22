2019-11-22T06:19:33+03:00
Общество

Где ты, моя ненаглядная: самый тяжелый сумоист мира ищет себе невесту

Анатолий Михаханов из Бурятии признается, что готов к серьезным отношениям [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Где ты, моя ненаглядная: самый тяжелый сумоист мира ищет себе невесту. Фото: соцсетиГде ты, моя ненаглядная: самый тяжелый сумоист мира ищет себе невесту. Фото: соцсети
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То, что самый тяжелый сумоист мира - Анатолий Михаханов из Бурятии - ищет себе невесту, он признался «Комсомолке» еще весной. Добряк-великан завершил спортивную карьеру в прошлом году с рекордным весом в 292 килограмма. Вернувшись из Японии, он скинул более 50 кило и в свои 35 всерьез задумался о женитьбе!

- Хочу искренних чувств и мечтаю влюбиться, - говорит Анатолий. - Эталона женской красоты у меня нет. Блондинка или брюнетка - не важно, главное, чтобы добрая была, как я.

Анатолий Михаханов в Японии. Фото: соцсети

Анатолий Михаханов в Японии. Фото: соцсети

Мы даже предлагали заметно постройневшему сумоисту подать заявку в программу «Давай поженимся», но Анатолий отказался. Спустя полгода, свою суженную он пока не встретил. Хотя претендентки, судя по всему, на сердце богатыря есть. На днях на своей страничке в соцсети он выложил фото с четырьмя девушками. Их Анатолий вместил в свое шелковое кимоно, которое носил во времена спортивной карьеры.

«Вау, стоп, девочки! Меня на всех не хватит», - весело подписал снимок Анатолий и еще раз напомнил своим поклонницам, что готов к серьезным отношениям: «Где ж ты, моя ненаглядная, где?».

Подписчики сумоиста то ли в шутку, то ли всерьез предложили потенциальному жениху (по примеру Ольги Бузовой) открыть свое шоу по поиску невесты и даже придумали похожее название: «Замуж за сумоиста».

Анатолий почти каждый день занимается в спортзале, чтобы скинуть вес. Фото: соцсети

Анатолий почти каждый день занимается в спортзале, чтобы скинуть вес. Фото: соцсети

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ИСТОЧНИК KP.RU

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