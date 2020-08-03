Заплыв «За чистый Байкал» перенесли из-за плохой погоды

3 Авг. 2020 2020-08-03T05:38:32+03:00

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Уникальный экологический заплыв «За чистый Байкал» перенесли на сутки. Мероприятие начнется завтра, 4 августа.

- Байкал штормит, идет дождь, - рассказал «КП» организатор заплыва Андрей Бугай. – И на сегодняшний день МЧС не дали разрешение. Но на 4 августа прогноз более благоприятный.

Участники заплыва проплывут 55 километров от села Выдрино в Бурятии до поселка Листвянка в Иркутской области. Эта акция проходит во второй раз для того, чтобы привлечь внимание людей к озеру, призывает бережно относиться к природе и не загрязнять Байкал.

Напомним, первый заплыв «За чистый Байкал» состоялся в 2019 году. Но в прошлом году участники Заур Закраилов из Чечни и Вячеслав Тимошенко с Евгением Семеняка из Керчи плыли в гидрокостюмах. В 2020-м пятеро пловцов – иркутянин Андрей Бугай, и четверо смелых из Владивостока – участники заплыва через Берингов пролив Олег Докучаев, Мария Чижова и проплывшие «Русскую кругосветку» Павел Комаров, Евгений Зозуля – намерены преодолеть то же расстояние без утепления. То есть на участниках, кроме очков и шапочки, будут только плавки, у Марии – купальник.

Стоит отметить, что испытание это будет не легким. Вода в Байкале сейчас всего +5…+6 градусов.

- Заплыв будет проходить непрерывно в течение 15-17 часов эстафетным способом, - говорят организаторы. – В воде пловцы будут находиться от 30 минут до часа за один этап. Старт 4 августа в 14.00.

При хорошем стечении обстоятельств смельчаков будут встречать в 8-10 часов утра 5 августа в поселке Листвянка.

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ИСТОЧНИК KP.RU