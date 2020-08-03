3 Авг. 2020 2020-08-03T06:05:43+03:00

Два человека скончались от коронавируса в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Утром 3 августа Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области сообщил о новых смертях от COVID-19. Два пациента скончались за сутки. Число смертей людей, заразившихся новой коронавирусной инфекцией, возросло до 214. Причиной смерти 143 человек стал именно COVID-19, еще 71 человек был болен другими тяжелыми заболеваниями, которые привели к летальному исходу.

«В больницах Приангарья 3 августа находятся 842 человека, 55 из них – в тяжелом состоянии», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу Иркутской области. – «Еще 2780 заболевших лечат амбулаторно».

За сутки коронавирус подтвердился у 137 человек. Общее число случаев заражения в регионе с начала пандемии – 13 988. Из этого числа выздоровели 10 152. За сутки из медучреждений выписали 20 сибиряков.

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ИСТОЧНИК KP.RU