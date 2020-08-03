3 Авг. 2020 2020-08-03T13:10:31+03:00

Четверо подростков разбились на иномарке в Братске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

16-летний парень без водительских прав решил покататься с друзьями и не справился с управлением

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Четверо подростков, катавшихся на автомобиле «Chery Tiggo», ночью 2 августа попали в ДТП в Братске. За рулем сидел 16-летний парень, у которого нет водительских прав. Ключи от машины он взял тайком у матери, чтобы прокатиться по городу с друзьями. Но не справился с управлением и авто врезалось в столб, снесло две опоры электропередач

- В ДТП пострадали водитель и трое пассажиров иномарки 16-17 лет, - рассказали в ГУ МВД по Иркутской области. - Они получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Проводится административное расследование.

Ну а полицейские напоминают, что если за руль без прав садятся подростки до 16 лет, то ответственность за это ляжет на родителей или опекунов. Для остальных вождение без прав обернется штрафом от пяти до 15 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU