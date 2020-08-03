2020-08-03T14:38:57+03:00
Спорт

Шведский легионер ХК «Байкал-Энергия Мартин Ландстрем получил визу в Россию

Мартин Ландстрем вскоре присоеденится к команде
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Шведский легионер ХК «Байкал-Энергия Мартин Ландстрем получил визу в Россию. Фото: официальный сайт ХК "Байкал-Энергия"Шведский легионер ХК «Байкал-Энергия Мартин Ландстрем получил визу в Россию. Фото: официальный сайт ХК "Байкал-Энергия"
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Ряды иркутской «Байкал-Энергии», которая сейчас во всю готовится к новому сезону Суперлиги, вскоре пополнит еще один игрок. Рабочую визу в Россию наконец получил шведский легионер команды Мартин Ландстрем, который перешел в стан бело-синих в это межсезонье.

- В ближайшее время Мартин Ландстрем прибудет в Иркутск и присоединится к команде, - сообщили в пресс-службе «Байкал-Энергии».

Напомним, что 23-летний нападающий Мартин Ландстрем, который подписал контракт с «Байкал-Энергией» в апреле этого года, стал первым в истории команды и иркутского хоккея шведским легионером. Прошлый сезон Мартин защищал цвета шведского «Вестероса». В 29-ти матчах Элитсерии он набрал 47 очков по системе «гол плюс пас». Форвард забил 22 мяча и сделал 25 результативных передач. Кроме того, в активе Мартина 5 матчей за сборную Швеции на турнирах Трех и Четырех наций, в которых он забил 3 мяча

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Шведский легионер ХК «Байкал-Энергия Мартин Ландстрем получил визу в Россию
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