Количество дежурных групп в детских садах Иркутска увеличат
Из-за коронавируса пока еще не все ограничения в Иркутске сняты, так, в детских садах работают только дежурные группы. По просьбам родителей, их число увеличат.
- На сегодня в 82 дошкольных учреждениях Иркутска работают порядка 300 дежурных групп, их посещают более четырех тысяч детей, - сообщили в пресс-службе администрации города.
Сейчас в детсады принимают ребят, чьи родители работают, несмотря на ограничения из-за пандемии. Для получения места они приносят в учреждения справки от работодателей о том, что и отец, и мать, не могут трудиться удаленно, а также предоставляют выданное малышу медицинское заключение из поликлиники.
Напомним, в Иркутской области масочный режим и больничные для работающих сибиряков старше 65 лет продлены до 9 августа.
На сегодня в 82 дошкольных учреждениях Иркутска работают порядка трехсот дежурных групп, их посещают более четырех тысяч детей.
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ИСТОЧНИК KP.RU