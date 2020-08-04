2020-08-04T11:19:16+03:00
Общество

Количество дежурных групп в детских садах Иркутска увеличат

В них принимают детей, чьи родители не могут работать удаленно
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
Количество дежурных групп в детских садах Иркутска увеличатКоличество дежурных групп в детских садах Иркутска увеличатФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Из-за коронавируса пока еще не все ограничения в Иркутске сняты, так, в детских садах работают только дежурные группы. По просьбам родителей, их число увеличат.

- На сегодня в 82 дошкольных учреждениях Иркутска работают порядка 300 дежурных групп, их посещают более четырех тысяч детей, - сообщили в пресс-службе администрации города.

Сейчас в детсады принимают ребят, чьи родители работают, несмотря на ограничения из-за пандемии. Для получения места они приносят в учреждения справки от работодателей о том, что и отец, и мать, не могут трудиться удаленно, а также предоставляют выданное малышу медицинское заключение из поликлиники.

Напомним, в Иркутской области масочный режим и больничные для работающих сибиряков старше 65 лет продлены до 9 августа.

На сегодня в 82 дошкольных учреждениях Иркутска работают порядка трехсот дежурных групп, их посещают более четырех тысяч детей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73.

Тел.: (3952)20-80-08.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Тайшетского района ушла за грибами и пропала без вести
Сибиряк лишился 3-комнатной квартиры из-за миллионного долга по кредиту
Сайт "Комсомолки" в Иркутске набрал в июле 3,6 миллиона просмотров
В Иркутской области фельдшера, которая спасла ребенка из огня, представят к награде
Поиски пропавшей 14-летней девочки завершены в Иркутске
Ищут больше суток: 14-летняя девочка пропала без вести в Иркутске
Количество дежурных групп в детских садах Иркутска увеличат
В Иркутске возобновили работу высшего административного комитета
Книга профессора, историка Станислава Гольдфарба вошла в шорт-лист конкурса "Моя родина-2020"
Выплаты, новинки кино, ДТП в Усолье-Сибирском интересовали иркутян за неделю
Игорь Кобзев: Вопросы экологической безопасности Байкала - в приоритете
Умерла старейшая актриса Иркутского ТЮЗа Ирина Богданова
Два пациента с коронавирусом скончались за сутки в Иркутской области
Еще у 135 человек подтвердился коронавирус в Иркутской области
Роспотребнадзор: купаться в Еловском пруду в Ангарске нельзя
12 058 укусов клещей зарегистрировано в Иркутской области
За изготовление самодельного оружия, как в фильме «Брат», осудили жителя Иркутской области
Шведский легионер ХК «Байкал-Энергия Мартин Ландстрем получил визу в Россию
Холодную воду отключат на два дня в предместье Рабочее в Иркутске
Четверо подростков разбились на иномарке в Братске
Пьяный водитель BMW X3 сбил трех человек на пешеходном переходе в Братске
58,4% зараженных коронавирусом в Иркутской области болеют бессимптомно
Две улицы подтопило в Иркутске после затяжного дождя
Барсеточники, которые грабили молодых мам, предстанут перед судом в Иркутске
Шесть молодых соколов выпустили на волю сотрудники Иркутского зоосада