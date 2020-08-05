5 Авг. 2020 2020-08-05T07:38:36+03:00

Пять пациентов с коронавирусом умерли за сутки в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области 5 августа сообщил о том, что еще пять пациентов с диагнозом COVID-19 скончались. Четверо из них не справились с новой коронавирусной инфекцией, еще один заразившийся был болен другими тяжелыми болезнями, которые и привели к смерти. Общее число жертв пандемии - 220: 148 умерли от коронавируса, еще 72 - от других болезней. Также известно, что сегодня в больницах региона еще 52 пациента – тяжелые.

«В медучреждениях с COVID-19 лечатся 818 пациентов», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. – «Еще 2449 с таким же диагнозом получают необходимое лечение амбулаторно».

За последние 24 часа подтвердилось заболевание еще у 128 сибиряков. На сегодняшний день в регионе подтверждено уже 14 251 случаев заражения коронавирусом. Стоит отметить, что из этого числа большинство – 10 764 - уже выздоровели, за сутки – 376.

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ИСТОЧНИК KP.RU