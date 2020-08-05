Пьяный сибиряк закурил сигарету на самолете рейсом Иркутск-Анапа

5 Авг. 2020 2020-08-05T13:20:44+03:00

Его сняли с борта в Барнауле

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Один из авиаперелетов Иркутск-Анапа для пассажиров и бортпроводников выдался неспокойным. Пьяный сибиряк устроил дебош.

- 29-летний житель Иркутска курил в туалете самолета во время полета, на замечания бортпроводников не реагировал, мешал другим пассажирам, - рассказали об инциденте в Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Командир воздушного судна решил, что курильщик не полетит дальше до Анапы этим рейсом. В Барнауле, где самолет, как и планировалось, приземлился для дозаправки, пьяного нарушителя сняли с борта сотрудники полиции.

На иркутянина составили два административных протокола: за курение в самолете ему грозит от 500 до 1500 рублей штрафа, а за появление в общественном месте в пьяном виде - штраф в таком же размере, либо административный арест до 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU