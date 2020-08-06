Четыре человека с коронавирусом скончались за сутки в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области растет число смертей пациентов с коронавирусом. За сутки скончались еще четыре человека: причиной смерти двоих стал COVID-19, еще двух зараженных – иные болезни.

Общее число скончавшихся с новой коронавирусной инфекцией – 224: из них коронавирус стал причиной смерти 150 инфицированных, еще 74 с таким же диагнозом умерли от иных тяжелых болезней. На сегодняшний день в медучреждениях региона еще 52 человека – тяжелые.

«В больницах лечат 780 пациентов, 2327 – амбулаторно», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области.

С начала распространения коронавируса в регионе число случаев заражения достигло уже 14 381. Только за минувшие сутки еще у 130 жителей области подтвердился COVID-19. Радует, что большинство – 11 050 - уже выздоровели.

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