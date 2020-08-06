13-мальчик пропал без вести в Тайшете. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

О пропаже 13-летнего Дмитрия Баранова из Тайшета полицейским сообщили его взволнованные родители. Они рассказали, что 6 августа, около часа ночи, он ушел из дома на улице Кооперативная, и не вернулся. Где он может находиться никто из родных не знает.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщают особые приметы пропавшего школьника. Он был одет в спортивную синюю куртку, со светлыми полосами на плечах, на куртке есть эмблема «BMW». Также на мальчике были черные бриджи и тапочки. С собой он унес бордовый рюкзак.

Всех, кто, что-либо знает о местонахождении Дмитрия Баранова, просят обращаться в отдел МВД по Тайшетскому району.

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