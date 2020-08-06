Крупная авария на трассе в Чунском районе: легковушка столкнулась с грузовиком. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Крупная авария произошла 6 августа на трассе «Тайшет-Чуна-Братск» в Тайшетском районе. Около 9 часов утра, на 113 километре, водитель Хонды Домани, не соблюдая безопасную дистанцию, врезался во впереди идущий грузовик, водитель которого собирался свернуть с трассы.

- Водитель и пассажиры Хонды получили травмы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – В легковушке находилось 7 человек. Помощь врачей понадобилась двум 17-летним подросткам и двум 19-летним парням. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, водитель Хонды сел за руль пьяным. Сейчас на месте аварии работают инспекторы ГИБДД, которые выясняют все подробности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сибирячка украла фото красотки в соцсетях и от ее имени выманила у поклонника полмиллиона рублей (Подробности)