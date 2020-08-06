Площадку «Усольехимпрома» патрулируют войска

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

«Усольхимпром», давно неработающее предприятие, на территории которого накоплено значительное количество опасных отходов, недавно прогремело на всю страну. Президент России Владимир Путин посвятил ему отдельное совещание и распорядился усилить охрану объекта силами Росгвардии.

Сейчас войска приступили к патрулированию территории «Усольехимпрома».

Также начались работы на наиболее опасных объектах, которые должны быть обезврежены в первую очередь.

Глава Приангарья Кобзев обсудил вопросы обеспечения безопасности промплощадки с первым заместителем начальника Главного управления вневедомственной охраны Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Александром Парфенчиком.

- Росгвардия выполняет ответственную, очень важную работу по сохранению жизни, здоровья людей и обеспечению экологической безопасности в Усольском районе, - подчеркнул Игорь Кобзев. - На площадке есть полуразрушенные здания, которые представляют угрозу. До 1 сентября мы создадим условия для полноценной охранной деятельности, подготовим проезды, усилим ограждения, смонтируем освещение и видеонаблюдение.

Напомним, что площадь территории химпрома составляет 610 гектаров, периметр площадки - около 20 километров.

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