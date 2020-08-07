«ПолитБазар» на радио «Комсомольская правда». Второй выпуск

В рамках нового проекта «Политбазар» поговорим об экологии и охране Байкала.

Сегодня, 7 августа, в 17.00 в программе «Картина недели» в рамках нового проекта «Политбазар» говорим об экологии и охране Байкала. Как найти баланс между экономическим развитием региона и сохранением природы? В студии: Евгения Дмитриева - ведущая радио «Комсомольская правда» Станислав Гольдфарб - доктор исторических наук, профессор Сергей Шмидт - политолог, публицист Сергей Шишкин - доктор юридических наук, Юлия Федоренко - эксперт-практик по вопроса регулирования в сфере кадастра и земельных отношений, член экспертного совета Комитета Госдумы по природным ресурсам и земельным отношениям, профессор Юрий Коренев - председатель общественной палаты Иркутска.

Темы, которые обсудят эксперты в студии: «Рубить нельзя оставить. Где поставят запятую?». Что будет с лесами Приангарья при строительстве объектов железной дороги? И о чем договорились руководители страны, региона и РЖД? «Усолье и Байкальск: Как ликвидируют вредные отходы Усольехимпрома и БЦБК?». «109 миллионов рублей планируется выделить на проектирование канализационно-очистных сооружений в центральной экологической зоне Байкала». «Праздник чистоты. Экологи и волонтеры выходят на Байкал на большую уборку».

Слушайте сегодня, в 17.00 на радио «Комсомольская правда» в Иркутске на частоте 91,5 fm и в Братске на частоте 99,5 fm. Хотите задать вопрос? Звоните нашим экспертам в прямой эфир по номеру телефона (3952) 208-005.