МЧС: сильные дожди пройдут 8 августа в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На Иркутскую область вновь идет непогода. По прогнозу Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 августа ночью в Нижнеудинском, Тулунском и центральных районах, днем в южных районах пройдут кратковременные, местами возможны сильные дожди. В горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья также прогнозируют сильные дожди и грозы.

- Из-за плохой погоды, просим жителей Приангарья не планировать поездки на дальние расстояния, - сообщают в ГУ МЧС России по Иркутской области. – Также лучше отложить туристические походы, отдых на воде. Неблагоприятный прогноз уже отправлен всем руководителям спасательных подразделений.

Что касается Иркутска, то 8 августа в столице Приангарья ожидается кратковременный дождь. Днем воздух прогреется до 21 градуса.

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