Таксист из Усолья, убивший вахтовика из-за 40 тысяч рублей, предстанет перед судом

Преступника обвиняют по нескольким статьям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутской области закончено расследование убийства 49-летнего жителя Хакасии, который пропал без вести в декабре 2019 года. Тогда мужчина возвращался домой с вахты на своем Мерседесе. В районе Усолья-Сибирского его немецкое авто сломалось. Вахтовик вызвал такси, чтобы добраться до местного автосервиса. Но 28-летний водитель, который приехал по вызову, предложил сделать качественный ремонт за 40 тысяч рублей. Только попросил для этого две недели.

Владелец Мерса согласился, оставил машину таксисту, а сам отправился домой в Хакасию.14 января 2020 года, он вернулся, чтобы забрать машину, но обнаружил его в том же состоянии, что и сдал. Таксист признался, что даже не начинал ремонт. А вот 40 тысяч он потратить уже успел. Между мужчинами произошла ссора, которая и закончилась трагедией. Таксист достал нож и несколько раз ударил оппонента. От полученных травм тот скончался на месте. Преступник вытащил у погибшего ценные вещи на 40 тысяч рублей, снял с его карты 10 тысяч и забрал водительское с паспортом. Затем он отвез тело в поселок Мишелевка и закопал его в снегу. Мерседес погибшего он успешно продал за 140 тысяч целковых. Задержали его в марте.

- На допросах он признался в убийстве и показал место, где спрятал тело, - сообщили в пресс-службах СУ СК России и прокуратуры по Иркутской области. – В отношении него были возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство, совершенное из корыстных побуждений», «Мошенничество», «Кража» и «Похищение документов».

Уголовное дело по этому убийству уже передано в суд. Вскоре будет вынесен приговор.