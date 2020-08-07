На опасной территории «Усольехимпрома» продолжают работать люди

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Бизнес на зараженной земле. Именно так можно назвать то, что сегодня происходит на территории бывшего «Усольехимпрома». На промплощадке продолжают работать более 1000 человек. С проблемой к и.о. губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву обратился предприниматель Алексей Зуев.

Он сообщил, что другие земельные участки действующим на территории «Усольехимпрома» организациям уже предлагали, но нет гарантии, что будут предоставлены адекватные условия.

- Что будет с нашими оборудованием, техникой? Не получится ли так, что нас просто выгонят, и все, - поделился предприниматель своими переживаниями.

Игорь Кобзев подчеркнул, что вопрос поставлен правильно, и с каждым предпринимателем нужно его решать индивидуально.

- Мы все должны быть ответственны и перед бизнесом, и перед людьми, которые работают на этой площадке. Сначала будет обследована территория, чтобы понять возможную степень воздействия тех или иных веществ на организм человека. Если ситуация действительно опасна, мы будем делать все необходимое, чтобы переместить предприятия на другие площадки. Вместе с мэром Усолья-Сибирского Максимом Торопкиным ведется работа по поиску в городе подходящих земельных участков. Переезд будем компенсировать за счет государственных средств. Если рабочие или сотрудники не захотят переместиться в рамках Усолья-Сибирского на другую площадку, мы им предложим другие варианты и места работы. Для нас, в первую очередь, важны люди! И президент поставил задачу: сделать так, чтобы люди не пострадали, подчеркнул Игорь Кобзев.

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