Игорь Кобзев: Нерадивым застройщикам в Тулуне не место

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Компании, нарушившие обязательства по срокам строительства жилья в Тулуне, могут больше никогда не получить подряда в Иркутской области. Об этом накануне заявил Игорь Кобзев.

К главе региона обратилась жительница пострадавшего от наводнения Тулуна Ольга Галимова,

- Мы заключили договор с компанией Эколайф, которая должна была завершить строительство нашего дома в декабре 2019 года. Сейчас залит только фундамент. Стройка не движется. В минстрое региона нам сообщили, что 1 сентября дом будет готов. Но сейчас, в августе, нет даже каркаса здания. Обратите внимание на эту ситуацию.

Игорь Кобзев отметил, что эта компания на слуху уже несколько месяцев.

- Я врать не буду: сдача домов 1 сентября – это миф. У подрядной организации нет комсомольского порыва – только доллары и рубли в глазах. Важно понять: зачем такая компания вообще зашла на эту площадку. Люди попали в трудную жизненную ситуацию, у них горе! В таких случаях просто не хватает слов, чтобы выразить свое отношение к подобным организациям. Мы эту компанию включим в «черный список», чтобы она больше никогда не могла получить никаких контрактов в Иркутской области, - подчеркнул глава региона.

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